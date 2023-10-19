Axios: США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины

Трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу Axios, что Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины из американских запасов несколько месяцев назад.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Axios, Израиль сообщил США, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.

Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление артиллерийских снарядов, предназначавшихся Украине, в Израиль не окажет немедленного влияния на способность украинских сил вести войну.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, которые Соединенные Штаты хранят непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

Израиль ранее получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014-м.

По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Американские чиновники ранее уверяли, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.