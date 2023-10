Израиль получил первую партию бронетехники от США с начала нападения ХАМАС

Министерство обороны Израиля в четверг отчиталось о получении партии бронированной техники от Соединенных Штатов, которая заменит поврежденную в результате боевых действий против группировки ХАМАС, начавшихся 7 октября.

Об этом ведомство сообщило в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Израильское Минобороны отметило, что "недавно" приняло грузовой самолет из США, который перевозил первую партию бронемашин, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz