Зеленский: санкционная пауза после 11-го пакета ЕС слишком затянулась

Президент Владимир Зеленский заявил, что пауза после принятия Евросоюзом последнего пакета санкций против РФ слишком затянулась, а такие паузы увеличивают срок российской агрессии.

Об этом он заявил в обращении к участникам заседания глав МИД стран ЕС в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что санкционного давления на Россию очевидно мало. Это, по словам президента, видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов РФ.

"Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций. Любые поставки в Россию, которые позволяют ей увеличивать военное производство, должны прекратиться. Это четкий интерес не только Украины, но и каждого в мире, кто хочет скорейшего завершения этой войны", – заявил Зеленский.

Также, подчеркнул он, нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза.

"Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", – сказал Зеленский.

В частности, по его словам, нужны санкции против российской атомной отрасли – и за то, что Россия делает на Запорожской атомной станции, и как шаг безопасности против использования сомнительных российских атомных технологий.

"Важно также расширить санкции против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности по импорту оборудования и химикатов. Каждый иранский ударный дрон, бьющий по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления", – добавил Зеленский.

По данным СМИ, государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что в новом проекте санкций могут быть ранее анонсированные ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Пакет может быть принят в первой половине октября или объявлен на саммите ЕС-США, запланированном на тот же месяц.