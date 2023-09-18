Bloomberg узнал, что может войти в 12-ый пакет санкций ЕС против России

Государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Собеседники Bloomberg говорят, что в новом проекте санкций могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Они также предполагают, что ЕС наконец попытается одобрить предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, некоторые члены Евросоюза – прежде всего Польша и страны Балтии – хотят усилить санкции против российского сжиженного газа и ИТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ, хотя последнее предложение не имеет значительной поддержки среди других государств.

Новый пакет санкций, добавляют источники Bloomberg, также будет содержать дальнейшие шаги, направленные на борьбу с обходом Россией санкций ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

По данным агентства, новый пакет санкций может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц, но пока без конкретной даты.

Напомним, в ЕС торговля российскими алмазами уже упала из-за добровольных обязательств. Но официальных ограничений ЕС в отношении российских алмазов еще не вводил, частично из-за сопротивления Бельгии.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов. Торговля драгоценными камнями является важной отраслью и значительным источником дохода РФ.