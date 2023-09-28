Лидеры США и ЕС на саммите 20 октября обсудят поддержку Украины в войне против РФ

Евросоюз подтвердил проведение 20 октября очередного саммита ЕС-США – среди прочего будут обсуждать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета.

"Президент Байден примет президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Белом доме в пятницу, 20 октября 2023 года, на втором саммите США – ЕС с момента вступления в должность президента Байдена", – говорится в сообщении.

На саммите рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, "включая наше общее обязательство поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет, и заставить Россию заплатить за ее агрессию".

На саммите также будут продвигать усилия США и ЕС, направленные на ускорение развития глобальной экономики чистой энергии, основанной на безопасных, устойчивых цепочках поставок, и продолжать сотрудничество в области критически важных и новых технологий, в том числе в области цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Лидеры также пересмотрят совместные меры по усилению экономической устойчивости и решения связанных с этим вызовов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в конце октября для решения двустороннего спора по тарифам на сталь.