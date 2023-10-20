Франция получила первые замены САУ Caesar вместо переданных Украине

Франция уже получила первые две и до конца года получит еще четыре самоходные гаубицы Caesar на замену 18 установкам, которые она передала Украине.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Две установки только что поступили от оборонной компании Nexter, входящей во франко-немецкий оборонный холдинг KNDS.

До конца 2023 года Nexter поставит для сухопутных сил Франции четыре гаубицы Caesar. Следующие 12 поступят в 2024 году.

В компании Nexter отметили, что уже нарастили темпы производства САУ с двух до шести единиц в месяц, а потенциально могут выйти и на 8 единиц в месяц.

Напомним, во время визита в Киев французского министра обороны в сентябре обсуждали в том числе потенциальное совместное производство и оборонные закупки.

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