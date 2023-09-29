Министры обороны Франции и Украины обсудили возможное совместное производство и закупки

На встрече министров обороны Франции и Украины в Киеве обсуждали в том числе потенциальное совместное производство и оборонные закупки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Украины.

На встрече французского министра обороны Франции Себастьена Лекорню и с украинским коллегой Рустемом Умеровым говорили об актуальных потребностях сил обороны Украины, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовка украинских военных и дальнейшее внедрение Украиной стандартов НАТО.

Cher @rustem_umerov, merci pour ton accueil chaleureux.



La conclusion hier d’une dizaine d'accords entre nos industriels témoigne de la solidité et de la fiabilité de notre engagement. pic.twitter.com/cHCK85OaGB — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 29, 2023

Себастьен Лекорню сказал, что Франция продолжит помогать поставками оружия и обучением для украинских военных, отметив, что благодаря Франции обучение на французской территории или в Польше прошли более 7 тысяч украинских военных.

"Третий вопрос более стратегический и касается нашей способности что-то совместно производить для нужд Украины. Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между нашими двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать", – цитируют Себастьена Лекорню.

В рамках визита подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству между ГП "Агентство оборонных закупок" (бывший "Укроборонпром") и Генеральной дирекцией по вооружению (DGA) (Франция). Документ предусматривает бессрочность сотрудничества и создает нормативно-правовую базу для заключения контрактов. Это также будет способствовать углублению военно-технического сотрудничества, в том числе, в сфере развития совместных высокотехнологичных проектов в интересах обеспечения обороны обеих стран, отметили в Минобороны.

Лекорню в сообщении в соцсетях добавил, что по результатам встречи заключили "десяток соглашений" между промышленниками, которые касаются артиллерии, бронетехники, дронов и техники для разминирования. "Благодаря этим соглашениям Франция мобилизует свой опыт промышленного производства в поддержку Украины", – заявил французский министр.

Рустем Умеров со своей стороны поблагодарил Францию за помощь, напомнив, что благодаря Парижу Украина получила современные системы ПВО SAMP/T и Crotale, артиллерийские системы CAESAR, противотанковые средства Milan, колесные танки AMX, бронетранспортеры VAB и многое другое.

Напомним, Лекорню прибыл в Украину 28 сентября. Перед этим стало известно, что приехал также министр обороны Великобритании Грант Шаппс и, вероятно, все еще находится в Киеве.

Известно, что в ближайшие дни в Киеве должен состояться Форум оборонных индустрий с участием более 160 представителей оборонпрома со всего мира. Точные даты события не раскрывают.

Также в четверг стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").