Байден в Белом доме обсудит с лидерами ЕС войны в Украине и на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден проведет в Белом доме в пятницу широкие переговоры с президентом Евроомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Ожидается, что встреча в Вашингтоне будет посвящена войне РФ против Украины и конфликту между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Также на повестке дня – сотрудничество в сфере новых и критически важных технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект, а также вопросы торговой политики.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны ускорить победу Украины в войне с РФ путем предоставления ей помощи.

В то же время президент США Джо Байден обратился к нации со специальной речью о важности поддержки Украины и Израиля.

Он назвал текущие события "поворотным моментом в истории", и подчеркнул, что отказывается допустить успех "террористов и тиранов" – боевиков ХАМАС и Владимира Путина – из-за политических распрей внутри США.

Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.