Президент Еврокомиссии призвала ЕС и США ускорить помощь для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны ускорить победу Украины в войне с РФ путем предоставления ей помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона.

По ее словам, Европа намерена активизировать и уже наращивает свою помощь Украине. В то же время, добавила она, поддержка США должна быть важной частью глобальных усилий.

"Крайне важно, чтобы мы ускорили путь Украины к победе. Она победит. Но для этого ей нужны средства, и мы должны их предоставить, чтобы спасти жизни, положить конец этому конфликту, помочь возродить Украину, чьи воины будут гордыми защитниками в НАТО. Теперь от нас на Западе зависит, сможем ли мы помочь сделать это как можно скорее", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также призвала международных инвесторов, как государственных, так и частных, сделать свой вклад, чтобы предоставить Украине уверенности, в которой она нуждается, для восстановления, модернизации и победы в войне.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны РФ против нее.

Напомним, Европарламент во время голосования во вторник, 17 октября, поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине – Ukraine Facility – на сумму 50 миллиардов евро.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.

Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины.

По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.