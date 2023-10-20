Байден: террористы и тираны не должны победить, я отказываюсь допустить это

Президент США Джо Байден призвал Конгресс проявить единство в вопросе помощи для Украины и подчеркнул, что он "отказывается допустить" ситуацию, что из-за политических распрей в США поддержка Украины окажется под угрозой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в специальном обращении вечером 19 октября (ночью 20 октября по Киеву).

Байден отметил, что подаст в Конгресс срочный бюджетный запрос на финансирование потребностей национальной безопасности США со средствами в том числе для поддержки Израиля и Украины, и назвал это инвестицией, "дивиденды безопасности" от которой почувствуют многие поколения американцев.

"Что касается Украины, я прошу Конгресс обеспечить, чтобы мы могли продолжать предоставлять Украине необходимое ей оружие без остановок, чтобы Украина могла остановить варварство Путина в Украине", – подчеркнул президент США.

Байден отметил, что Украина достигла уже большого успеха, напомнив, что в начале Кремль рассчитывал на успешный "блицкриг", а вместо этого Украина при поддержке коалиции союзников под лидерством США постепенно возвращает оккупированные территории.

"Что произойдет, если мы сейчас уйдем? Мы ключевое государство (в процессе помощи Украине). А Путин тем временем пошел к Ирану и Северной Корее", – напомнил он.

Байден подчеркнул, что в случае военной помощи Украине речь не идет об участии американских войск, а лишь о системах вооружения, важных для деоккупации и для того, чтобы защищать тыл от ракетного террора.

Он также отметил, что Украине отдают оружие с американских складов, а средства идут как раз на то, чтобы пополнить их новым оружием американского производства.

"Как и в годы Второй мировой, сейчас патриотические американские рабочие создают "арсенал демократии" и вносят вклад в борьбу за свободу", – отметил Байден.

Президент поделился воспоминанием о долгом путешествии в Киев в феврале 2023 года, в котором его сопровождала лишь небольшая группа охраны и несколько советников.

"Но когда я вышел из поезда и встретился с президентом Зеленским, я не чувствовал себя так, что я там один. Я нес с собой идею Америки, обещание Америки к людям, которые сейчас борются за то же, за что и мы 250 лет назад – свободу, независимость, самоопределение. И когда мы с Зеленским шли по улицам и где-то далеко завыли сирены, я еще сильнее чем когда-либо почувствовал то, во что верил: Америка является маяком для мира, до сих пор... Люди благодаря нам верят в лучший мир, лучшее будущее", – отметил он.

"У нас дома есть определенные разногласия, и нам нужно их преодолеть. Мы не можем допустить, чтобы мелочная, предвзятая, "сердитая" политика помешала нашей ответственности как великой державе. Мы не можем допустить и не допустим, чтобы террористы вроде ХАМАС и тираны вроде Путина победили. Я отказываюсь допустить это", – подчеркнул Байден.

"В такие моменты мы должны помнить, кем мы являемся. Мы – Соединенные Штаты Америки. И нет ничего невозможного для нас, если мы сплочены", – заключил президент США.

Напомним, вечером в четверг президенты Украины и Соединенных Штатов провели телефонный разговор, посвященный полномасштабной войне России, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем СМИ узнали дополнительные детали пакета финансирования, который Байден планирует просить у Конгресса для Украины и Израиля.