Испания обещает Канарам 50 млн евро, чтобы помочь справиться с наплывом мигрантов

Испания готовит пакет помощи на сумму 50 миллионов евро, чтобы помочь своим Канарским островам справиться с "чрезвычайным потоком мигрантов".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива Бельмонте, сообщает Reuters.

Помощь будет направлена на поддержку более 4 000 детей и подростков без сопровождения взрослых, находящихся под опекой местных властей.

По официальным данным, с 1 января по 15 октября этого года на Канарские острова прибыли 23 537 мигрантов, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала октября около 4 000 мигрантов прибывают на Канары еженедельно.

Министр миграции назвал ситуацию "беспрецедентной". Правительство пообещало, что на Канарских островах одновременно будет находиться не более 6 000 мигрантов, а другие нелегалы будут переправлены на материковую часть Испании.

Атлантический миграционный маршрут к Канарским островам, которым обычно пользуются мигранты из стран Африки, чтобы попасть в Испанию, является одним из самых опасных в мире. По данным Международной организации по миграции ООН, в 2022 году по меньшей мере 559 человек, в том числе 22 ребенка, погибли при попытках добраться до Канарских островов.

В начале октября постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Теперь 27 стран-членов Евросоюза продолжат переговоры с Европарламентом. Они надеются, что до выборов в законодательный орган ЕС 2024 года измененная миграционная система будет функционировать.

Между тем, страны ЕС на фоне всплеска миграции начали в одностороннем порядке усиленно контролировать границы.