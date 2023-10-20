Іспанія обіцяє Канарам 50 млн євро, щоб допомогти впоратися з напливом мігрантів

Іспанія готує пакет допомоги на суму 50 мільйонів євро, щоб допомогти своїм Канарським островам впоратися з "надзвичайним потоком мігрантів".

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії Хосе Луїс Ескріва Бельмонте, повідомляє Reuters.

Допомога буде спрямована на підтримку понад 4 000 дітей і підлітків без супроводу дорослих, які перебувають під опікою місцевої влади.

За офіційними даними, з 1 січня по 15 жовтня цього року на Канарські острови прибули 23 537 мігрантів, що на 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З початку жовтня близько 4 000 мігрантів прибувають на Канари щотижня.

Міністр міграції назвав ситуацію "безпрецедентною". Уряд пообіцяв, що на Канарських островах одночасно перебуватиме не більше 6 000 мігрантів, а інші нелегали будуть переправлені на материкову частину Іспанії.

Атлантичний міграційний маршрут до Канарських островів, яким зазвичай користуються мігранти з країн Африки, щоб потрапити до Іспанії, є одним з найнебезпечніших у світі. За даними Міжнародної організації з міграції ООН, у 2022 році щонайменше 559 осіб, у тому числі 22 дитини, загинули під час спроб дістатися до Канарських островів.

На початку жовтня постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року змінена міграційна система буде функціонувати.

Між тим, країни ЄС на тлі сплеску міграції почали в односторонньому порядку посилено контролювати кордони.