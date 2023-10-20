Власти Швеции хотят усложнить предоставление соцвыплат неевропейским мигрантам

Лидеры трех коалиционных партий Швеции и ультраправой партии "Шведские демократы", которая имеет одну из крупнейших фракций в парламенте, объявили о намерениях усложнить предоставление социальных выплат для неевропейских иммигрантов для сдерживания миграции.

Об этом они написали в колонке для датской газеты Dagens Nyheter, сообщает "Европейская правда".

Авторы колонки пишут, что Швеция с 2012 года приняла более 770 тысяч человек из стран за пределами Европейского Союза и Европейской экономической зоны.

"Вместе с интеграционной политикой, которая почти не выдвигает никаких требований (к иммигрантам. – Ред.) и не предоставляет никаких стимулов для интеграции в общество, массовая иммиграция привела к расколу Швеции", – утверждают они.

Среди проблем интеграции неевропейских мигрантов лидеры коалиции Швеции назвали "сегрегацию, социальную изоляцию, безработицу, плохую школьную успеваемость и отсутствие общих шведских ценностей".

В связи с этим они объявили о намерениях провести реформы, которые потребуют от неевропейских иммигрантов выучить шведский язык и найти работу на рынке высококвалифицированного труда Швеции.

Шведское правительство также планирует ввести ограничения на выплаты для неевропейских иммигрантов – например на детей, жилье, безработицу, болезнь и отпуск по уходу за ребенком. А та помощь, которая будет выплачиваться, может задерживаться неопределенное время.

Швеция принимала большое количество иммигрантов с 1990-х годов, преимущественно из таких охваченных конфликтами стран, как бывшая Югославия, Сирия, Афганистан, Сомали, Иран и Ирак. Но в последние годы на фоне роста уровня преступности шведские власти публично говорят о провале собственной миграционной политики.

Антимигрантская риторика в Швеции обострилась в прошлом году, когда первое место на выборах получила ультраправая партия "Шведские демократы". При ее поддержке, но без ее участия, было сформировано действующее правительство страны.