Пропалестинские демонстранты ненадолго "оккупировали" офис Еврокомиссии в Дублине

Группа пропалестинских активистов из организации Dublin for Gaza ("Дублин за Газу") в четверг утром зашла в здание Европейской комиссии в столице Ирландии в знак протеста против поддержки исполнительным органом ЕС Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Активисты зашли в здание Еврокомиссии в Дублине, держа палестинские флаги и плакаты с призывами к прекращению огня в секторе Газа.

В опубликованном в соцсети Twitter (X) заявлении группа "Дублин за Газу" сказала, что выражает "несогласие с открытой поддержкой Европейской комиссией израильской кампании неизбирательных убийств в Газе".

Представитель офиса Еврокомиссии подтвердил, что активисты собрались перед офисом и зашли в приемную, в то же время глава представительства ЕК в Ирландии Барбара Нолан заявила, что протест не нарушил рабочие процедуры.

"Мы полностью уважаем право людей на мирный протест. Эта молодежь не нарушала рабочего порядка и пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Мы здесь, чтобы выслушать и понять их проблемы", – отметила Нолан.

Позже активисты встретились с представителями Еврокомиссии, после чего ушли.

Еврокомиссия подверглась критике из-за безоговорочной поддержки Израиля после нападения со стороны ХАМАС в начале октября, в частности на фоне израильских бомбардировок и блокады сектора Газа.

Президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен, среди прочего, раскритиковали за недавнюю поездку в Израиль и за то, что она тогда не призвала Иерусалим соблюдать международное право во время операции против ХАМАС.

Ранее ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газа будут поставлять гуманитарную помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, а также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.

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