Глава МВД Германии призвала изгнать Шредера из рядов правящих социал-демократов

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера Герхарда Шредера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Отвечая на вопрос, сможет ли Шредер остаться в партии, несмотря на его тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным, Фазер на мероприятии, организованном еженедельной газетой Die Zeit, заявила: "Надо его исключить".

Шредера уже давно критикуют за его связи с Россией. На фоне захватнической войны России против Украины в СДПГ против него также проводится внутреннее партийное расследование.

Однако пока никаких требований от руководства партии о его исключении не было.

Однако фракции коалиции в бюджетном комитете хотят подать заявку на сокращение суммы, выделяемой на содержание бывшего канцлера.

Шредера подвергли жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

В частности, сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает президента РФ Владимира Путина военным преступником и заявил о разрыве дружеских отношений с экс-канцлером Шредером.

Вместе с тем Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине - по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.