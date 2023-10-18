Bild: ФРГ развернула на Кипре спецназ на случай эвакуации немцев из Газы и Ливана

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники в кругах безопасности сообщило, что ФРГ развернула специальные подразделения Бундесвера на Кипре, чтобы подготовиться к возможной операции в связи с обострением арабо-израильского конфликта.

Об этом говорится в публикации Bild, которую цитирует "Европейская правда".

Издание утверждает, что развертывание спецподразделений связано с необходимостью подготовиться на случай, если Германии придется осуществлять операцию по эвакуации немцев, которые находятся в секторе Газа в заложниках или которые работали там и хотят уехать.

Среди прочего, Бундесвер развернул на Кипре командование армейского спецназа вместе с амуницией, а также военно-морские силы специального назначения – "на случай расширения конфликта и необходимости вывоза немцев из Ливана".

Также на островное государство перебросили спецподразделения Федеральной полиции Германии GSG 9, которые специализируются на освобождении заложников, и военно-транспортные самолеты А400М и С-130.

"Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", – заявили Bild собеседники в правительстве ФРГ. Возможная операция может быть направлена на освобождение немецких заложников из плена ХАМАС или эвакуацию всех граждан Германии из сектора Газа или из Ливана.

По данным Bild, эвакуация с привлечением немецкого спецназа, если и состоится, то будет касаться "среднего двузначного количества людей".

По данным Министерства иностранных дел ФРГ, сейчас среди заложников ХАМАС – восемь человек с немецким гражданством.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал приложить усилия для освобождения заложников.

СМИ ранее также сообщали, что Соединенные Штаты отобрали около двух тысяч военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля в войне с ХАМАС.

При этом в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены к освобождению заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.