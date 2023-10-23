Зачем грузинским властям нужна была заранее провальная попытка импичмента президента

На прошлой неделе первая в истории Грузии попытка импичмента президента Саломе Зурабишвили – за ее визитов в Европу вопреки воле правительства – провалилась. У правящей партии "Грузинская мечта" не хватило голосов.

Несмотря на формальную неудачу, правящая партия достигла определенных успехов. Она усложнила последующие визиты Зурабишвили и теперь угрожает ей уголовным преследованием.

Это все становится особенно важным в контексте ожидаемых массовых протестов, старт которым может дать отказ ЕС предоставить Грузии кандидатский статус, идет речь в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Импичмент за продвижение евроинтеграции: что стоит за попыткой уволить президента Грузии.

Решение грузинского правительства не давать разрешение президенту на международные визиты было вызвано тем, что она публично раскритиковала состояние выполнения "домашнего задания" от ЕС, необходимого для получения кандидатского статуса. А кроме того заявила, что "невнятная внешняя политика" также препятствует продвижению к членству в ЕС.

В правительстве эту критику восприняли как саботаж евроинтеграции – ведь эти заявления напрямую противоречат их тезисам о том, что Грузия является лидером по внедрению европейских реформ, опережая в этом и Украину, и Молдову, и что отказ в предоставлении кандидатского статуса возможен лишь по политическим причинам: отказ открывать "второй фронт" в войне против РФ, а также из-за интриг оппозиции и их друзей в Брюсселе.

Впрочем, Саломе Зурабишвили отказ правительства не остановил – она ссылается на другую конституционную норму, согласно которой государственные чиновники должны делать все возможное для достижения Грузией членства в ЕС.

Глава государства отправилась в турне в ЕС. Эти визиты грузинские власти считают грубым нарушением конституции. Но самое главное, что с этими аргументами согласился и Конституционный суд.

Идея импичмента, на первый взгляд, казалась абсолютно утопичной. "Грузинская мечта" имеет простое большинство в парламенте, но для этого нужно именно конституционное.

В конце концов, за импичмент Саломе Зурабишвили проголосовало лишь 86 депутатов при необходимых ста.

Впрочем, в правящей партии не оставляют надежд наказать президента.

Наиболее скандальным стало заявление о возможности ее уголовного преследования.

А вместе с тем спикер парламента Шалва Папуашвили обратился к международным партнерам, призвав их "отказаться от встреч с президентом Саломе Зурабишвили", если в дальнейшем грузинское правительство не даст разрешения на соответствующие зарубежные визиты.

Несмотря на то, что идея импичмента не сработала, грузинские власти частично добились своей цели.

Во-первых, у них есть решение Конституционного суда, что явно усложнит будущие международные контакты главы государства.

Конечно, эти контакты будут продолжаться. К этому оппозиция уже напрямую призывала Зурабишвили. И похоже, что она прислушивается к этому совету.

Во-вторых, грузинские власти смогут обвинить именно президента и оппозицию на случай отказа Евросоюза от предоставления кандидатского статуса. Кстати, сам факт попытки импичмента лишь дополнительно увеличивает шанс получить отказ от ЕС.

Более того, они смогут обвинить и европейские страны, которые якобы в обмен на кандидатский статус требовали не только "открытия второго фронта" с РФ, но и нарушения норм грузинской конституции.

Стоит напомнить, что одновременно грузинские власти готовятся к противостоянию массовым протестам, которые могут возникнуть из-за отказа ЕС.

И если им удастся преодолеть эти протесты (или они окажутся не очень мощными), то есть все основания ожидать, что пророссийский вектор внешней политики только усилится.

А в условиях, когда власть монополизировала внешние контакты, оппонировать этому станет еще сложнее.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Импичмент за продвижение евроинтеграции: что стоит за попыткой уволить президента Грузии.