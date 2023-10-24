Китай может отменить визовый режим для граждан Грузии

Китай рассматривает возможность отмены визового режима для граждан Грузии.

Об этом сообщил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA.

Давиташвили отметил, что этот вопрос обсуждали в китайской столице на прошлой неделе в рамках заседания комиссий двух стран по вопросам экономического сотрудничества.

Напомним, в одностороннем порядке Грузия отменила визовый режим для граждан Китая 11 сентября. Граждане КНР могут находиться без визы на территории страны в течение 30-ти дней.

Одновременно правительство Грузии планирует увеличить количество авиарейсов в Китай до десяти в день, чтобы увеличить поток туристов.

В июле Китай и Грузия повысили уровень своих двусторонних отношений до стратегического партнерства. Грузинская оппозиция раскритиковала это соглашение, а главе МИД Илии Дарчиашвили пришлось оправдываться, что углубление отношений с Китаем не препятствует европейской интеграции страны.

Дарчиашвили также подчеркивал, что Пекин никогда не ставил под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии на фоне заявлений оппозиции о дружественных связях между Китаем и Россией.

Этим летом премьер-министр Грузии заявил, что в начальных и средних школах страны начнется обучение китайскому языку.