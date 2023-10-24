Разведка Британии: "Шторм-Z" является демонстрацией чрезвычайных проблем российской армии

Существование подразделений "Шторм-Z" в российской армии свидетельствует о проблемах России в создании боевой пехоты, способной к эффективному наступлению.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что Россия в основном продолжает полагаться на подразделения "Шторм-Z" для проведения локальных наступательных операций в Украине. Эти группы размером с роту, вероятно, были впервые развернуты в 2022 году.

Вероятно, Россия изначально рассматривала их как относительно элитные подразделения, которые могут перехватить тактическую инициативу. Однако по крайней мере с весны 2023 года "Шторм-Z" фактически превратились в штрафные батальоны, укомплектованные осужденными и военнослужащими регулярных войск, привлеченными к дисциплинарной ответственности.

Многочисленные свидетельства указывают на то, что этим подразделениям предоставляется самый низкий приоритет в материально-техническом и медицинском обеспечении, при этом они неоднократно получали приказы наступать, отметили британские аналитики.

В министерстве констатировали, что российские войска часто вели эффективную оборону, однако существование "Шторм-Z" подчеркивает чрезвычайные проблемы, с которыми сталкивается Россия в создании боевой пехоты, способной проводить эффективные наступательные операции.

На днях британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.



