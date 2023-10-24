Розвідка Британії: "Шторм-Z" є демонстрацією надзвичайних проблем російської армії

Існування підрозділів "Шторм-Z" у російській армії свідчить про проблеми Росії у створенні бойової піхоти, здатної до ефективного наступу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

У відомстві відзначили, що Росія здебільшого продовжує покладатися на підрозділи "Шторм-Z" для проведення локальних наступальних операцій в Україні. Ці групи розміром з роту, ймовірно, були вперше розгорнуті у 2022 році.

Ймовірно, Росія спочатку розглядала їх як відносно елітні підрозділи, які можуть перехопити тактичну ініціативу. Однак принаймні з весни 2023 року "Шторм-Z" фактично перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та військовослужбовцями регулярних військ, притягнутими до дисциплінарної відповідальності.

Численні свідчення вказують на те, що цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні, при цьому вони неодноразово отримували накази наступати, відзначили британські аналітики.

У міністерстві констатували, що російські війська часто вели ефективну оборону, однак існування "Шторм-Z" підкреслює надзвичайні проблеми, з якими стикається Росія у створенні бойової піхоти, здатної проводити ефективні наступальні операції.

Днями британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.