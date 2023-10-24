Президент Словакии согласилась с предложенными кандидатами в правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с обновленным списком кандидатов на должности министров в новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Aktuality.

Пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стрижинец объявил, что новое правительство президент назначит в среду, 25 октября, в 14.00.

Во вторник в 15.30 в Президентском дворце Чапутова примет членов правительства во главе с Людовитом Одором, который уходит в отставку.

Ранее Чапутова заявила, что готова одобрить правительство во главе с пророссийским экс-премьер-министром Робертом Фицо только в том случае, если он изменит свою кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды.

После этого стало известно, что одиозный словацкий политик Рудольф Гуляк, чью кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды отказалась поддерживать президент, решил не претендовать на должность в правительстве.

Словацкая национальная партия выдвинет на должность министра окружающей среды Томаша Тарабу.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.