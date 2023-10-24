Посол Израиля в ООН требует отставки генсека из-за заявления о ХАМАС

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутился заявлению генерального секретаря Организации Антониу Гутерреша о нападении группировки ХАМАС на его страну и потребовал отставки чиновника.

Об этом Эрдан написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Израильский посол и генсек ООН приняли участие в заседании Совета безопасности Организации, посвященном эскалации на Ближнем Востоке.

В своем выступлении Гутерреш заявил, что "нападения ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации", и это привело к росту уровня насилия, перемещения людей и экономического упадка.

Постпред Израиля раскритиковал "шокирующую" речь генсека ООН, которая "убедительно, вне всякого сомнения, доказала, что генеральный секретарь полностью оторван от реальности в нашем регионе и что он рассматривает массовое убийство, совершенное нацистскими террористами ХАМАС, в искаженном и аморальном виде".

"Генеральный секретарь ООН, который с пониманием относится к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку", – добавил Эрдан.

На том же заседании госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны-члены Совета безопасности ООН использовать свое влияние, чтобы остановить распространение войны между Израилем и ХАМАС, в частности предупредить Иран, что любое вмешательство будет иметь последствия.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.