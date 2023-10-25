В Исландии зафиксировали землетрясение силой 4,5 балла

К северу от исландского города Гриндавик, что на полуострове Рейкьянес на юго-западе островной страны, утром в среду зафиксировали подземные толчки силой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Iceland Monitor.

Толчки произошли после другого землетрясения магнитудой 3,9, которое начали фиксировать после полуночи вторника на полуострове, в частности у горы Фаградальсфьятль.

По словам Эйнара Бесси Гестссона, специалиста по природным опасностям Исландского метеорологического бюро, окончательная магнитуда землетрясения составила 4,5 балла.

Всего с прошлой ночи автоматическая система метеорологической службы Исландии зафиксировала около 700 землетрясений на полуострове Рейкьянес. Большинство из них произошли к северу от Гриндавика и вблизи Фаградальсфьятля.

"В этом районе все еще наблюдается значительная небольшая сейсмическая активность, и не исключено, что толчки такой же силы, как сегодня утром, произойдут снова", – предупреждают исландские метеорологи.

Последний раз толчки подобной силы были зафиксированы на полуострове Рейкьянес в июле этого года. Тогда же неподалеку от Рейкьявика началось извержение вулкана.