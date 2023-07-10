Вблизи столицы Исландии началось извержение вулкана

Неподалеку от столицы Исландии Рейкьявика после нескольких дней сейсмической активности началось извержение вулкана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Iceland Monitor.

Вулкан начал извергаться на полуострове Рейкьянес. Вулкан расположен неподалеку от места предыдущих извержений в 2021 и 2022 годах, примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика.

Неделю назад из района извержения поступили сообщения о значительном подъеме почвы во многих местах. Во вторник, 4 июля, в этом районе началась серия землетрясений, которых за последующие дни насчитали тысячи. Многие из них превышали 4 балла по шкале Рихтера, а некоторые – более 5 баллов. О значительных структурных повреждениях не сообщалось.

Согласно сообщению на странице исландского метеорологического управления в Facebook, магма выходит из 200-метровой трещины.

Международный аэропорт Кеплавик, главный воздушный узел Исландии, сообщил на своем сайте, что перебоев с прибытиями и вылетами пока нет.

Полиция сейчас не допускает людей ко всем путям, которые ведут к месту извержения.

Извержение на полуострове Рейкьянес происходит уже третий год подряд.

Одно из самых разрушительных извержений вулкана в новейшей истории Исландии произошло в 2010 году, когда вулкан Эйяфьядлайокудль на юге страны изверг настолько большой объем пепла, что на несколько недель остановил воздушное сообщение по всей Европе. В результате было отменено 100 тысяч рейсов.

Мощным было извержение вулкана Фаградальсфьялл, который проснулся в середине марта 2021 года. Тогда вулкан посетили более 10 тысяч туристов.