Новый спикер Палаты представителей поддерживает помощь Украине "с условиями"

Новый спикер Палаты представителей США, республиканец-трампист Майк Джонсон заявил, что поддерживает оказание помощи Украине, но "с условиями".

Его заявление приводит NBC News, пишет "Европейская правда".

Джонсона спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украине. "У нас будут условия по этому поводу, над которыми мы работаем", – ответил он.

"Мы хотим подотчетности, и мы хотим иметь четкие цели от Белого дома. Но мы будем вести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", – добавил республиканец.

Палата представителей США 25 октября после нескольких недель смогла избрать нового спикера – им стал представитель республиканского большинства Майк Джонсон, сторонник экс-президента Дональда Трампа.

Джонсон возглавлял юридическую защиту Трампа во время импичмента в Палате представителей и просил Верховный суд США отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы по сокращению помощи Киеву.

Палата представителей США не могла принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, без спикера. Теперь эта преграда снята.

Президент США Джо Байден поздравил республиканца Майка Джонсона с избранием на должность спикера Палаты представителей и призвал его способствовать принятию в Конгрессе дополнительного финансирования, в том числе и для Украины.