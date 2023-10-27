Орбан заранее уведомил НАТО и ЕС о переговорах с Путиным

Перед своей последней встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае венгерский премьер Виктор Орбан проинформировал о ней ЕС и НАТО.

Об этом стало известно венгерскому изданию HVG от собственных источников, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Орбан рассказал о запланированных переговорах в Китае генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Евросовета Шарлю Мишелю по телефону.

Орбан якобы также сказал, что встреча состоялась не по его инициативе, но избежать ее было невозможно.

Представитель Орбана подтвердил изданию, что "премьер-министр обычно проводит консультации перед любой такой встречей в свете членства Венгрии в НАТО и ЕС".

Однако он не опроверг и не подтвердил информацию о том, что переговоры в Пекине инициировал не Орбан, и что венгерский премьер не имел возможности отказаться.

Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.

По словам источников в ЕС, Орбан сейчас изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо прежде, и в Евросоюзе ожидают все больше проблем с Будапештом.

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