Орбан не планирует извиняться за встречу с Путиным и гордится своей стратегией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

Орбана спросили, не планирует ли он извиниться за рукопожатие с Путиным в Китае. Венгерский премьер ответил отрицательно.

"У нас в этом отношении очень понятная политика, которая отличается от стратегии многих других здесь. У вас стратегия войны, у нас – стратегия мира. И мы хотим сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы поддерживаем все каналы коммуникации с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, и мы ею гордимся. Мы единственные, кто говорит от имени и ради мира", – прокомментировал Виктор Орбан.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан и президент России Владимир Путин встретились в Пекине. Это была первая за более чем год встреча Путина с лидером государства ЕС.

В четверг глава МИД Венгрии второй раз за год отправился в Минск, объяснив это тем, что Будапешт "хочет мира, а для этого надо поддерживать каналы связи".

Также Орбан отметился скандальным заявлением в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года, сравнив членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.