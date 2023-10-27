Польша направила в Украину персонал для ремонта военной техники

Специалисты из польского оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) отправились в Украину для ремонта поврежденной военной техники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Работы часто выполняются у линии фронта, или даже в зоне досягаемости действия российской крупнокалиберной артиллерии.

Для ремонта обычно привлекаются специалисты, имеющие непосредственный опыт эксплуатации техники, которую Польша передает Украине. В частности, они обслуживают САУ Krab, танки Leopard и транспортные средства для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz.

Специалисты отмечают, что польская техника, которая используется на фронте, работает под высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которое она была рассчитана.

"Гаубицы Krab уже превысили свой ресурс в несколько раз. Эта техника очень эффективно выполняет свои задачи. К сожалению, это приводит к тому, что наша техника вызывает сильный интерес у противоположной стороны. Россияне интенсивно охотятся за ней", – отметил один из польских специалистов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard.

Перед этим Берлин достиг с Варшавой согласия о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.