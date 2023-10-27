Прибыли оборонпрома США начинают расти благодаря военной помощи для Украины

мБлагодаря заказам оружия и боеприпасов для Украины и пополнения запасов западных союзников американские предприятия оборонной промышленности начинают чувствовать рост доходов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

Крупнейшие исполнители оборонных заказов в США, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие ожидают, что уже полученные заказы на сотни тысяч снарядов, сотни ракет для Patriot и рост заказов на бронетехнику улучшат их результаты в следующих кварталах.

За последнее время Lockheed, General Dynamics и RTX сообщили, что получили лучшие финансовые результаты, чем ожидали. Руководство ожидает, что заказ для поддержки Украины и Израиля будет означать еще больший рост спроса на их продукцию в ближайшее время.

Главный финансовый директор General Dynamics Джексон Эйкен говорит, что их производство снарядов для артиллерии выросло с 14 тысяч до 20 тысяч единиц в месяц. Компания с опережением графика рассчитывает выйти на 85-100 тысяч ежемесячно.

Отделение General Dynamics, которое специализируется на изготовлении бронетехники и артиллерии, используемой в Украине, отмечает рост своих доходов на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

RTX, которая производит ракеты "воздух-воздух" AMRAAM сообщила, что за период после 24 февраля получила заказов на 3 млрд долларов и ожидает еще больше, поскольку США передают помощь Украине и пополняют собственные склады.

Продажи Northrop Grumman's Defense Systems в третьем квартале выросли на 6% из-за спроса на боеприпасы и моторы, которые используются в снарядах GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS.

Шведская Saab также улучшила прогнозы продаж, а немецкий оружейный концерн Rheinmetall говорит о скачке спроса в 3-м квартале на оружие и боеприпасы.

Напомним, президент США Джо Байден в обращении к нации относительно войны в Израиле и Украине акцентировал, что средства на военную помощь для этих стран на практике означают новые заказы для американского оборонпрома и пополнение запасов США новым оружием собственного производства.

26 октября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.