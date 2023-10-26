США объявили о пакете военной помощи Украине на $150 млн

Соединенные Штаты в четверг объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Блинкен отметил, что в новый пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые "еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию от российских наступательных действий, продолжая при этом контрнаступление против российских войск".

Этот пакет помощи стал 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.

"Соединенные Штаты и коалиция, которую мы создали из более чем 50 стран, будут продолжать поддерживать Украину, и мы будем продолжать работать с Конгрессом, чтобы помочь Украине обеспечить свое будущее – будущее, в котором ее народ сможет отстроиться и безопасно жить в условиях устойчивой процветающей демократии", – добавил госсекретарь.

В Пентагоне отдельно уточнили, что пакет военной помощи содержит:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;

боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;

два миллиона патронов для стрелкового оружия;

приборы ночного видения;

подрывные боеприпасы;

зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Последний до этого пакет американской военной помощи США объявляли 11 октября в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, его стоимость составляла 200 миллионов долларов.

Общая сумма помощи США по безопасности Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 44 миллиардов долларов.

В то же время Пентагон все еще имеет около 5 миллиардов долларов утвержденного Конгрессом финансирования на военную помощь Украине из-за обнаруженной летом ошибки учета стоимости оборудования.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.