Борис Джонсон станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет работать на телеканале GB News как ведущий и обозреватель авторской политической программы.

Об этом сам Джонсон заявил в видеообращении, которое опубликовал GB News, сообщает "Европейская правда".

"Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему и буду высказывать свои откровенные мысли о мировой политике", – сказал он.

Ожидается, что Джонсон начнет работу в следующем году.

Джонсон пообещал выражать "взгляды без прикрас на все – от России, Китая, войны в Украине и того, как мы отвечаем на все эти вызовы, до огромных возможностей, которые ждут нас впереди".

С лета Джонсон пишет еженедельную колонку для издания Daily Mail.

Недавно он признался, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, до сих пор увлекается российской культурой.