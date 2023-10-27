Борис Джонсон стане телеведучим

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон працюватиме на телеканалі GB News як ведучий та оглядач авторської політичної програми.

Про це сам Джонсон заявив у відеозверненні, яке опублікував GB News, повідомляє "Європейська правда".

"Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і буду висловлювати свої відверті думки про світову політику", – сказав він.

Очікується, що Джонсон розпочне роботу наступного року.

Джонсон пообіцяв висловлювати "погляди без прикрас на все – від Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду".

З літа Джонсон пише щотижневу колонку для видання Daily Mail.

Нещодавно він зізнався, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну досі захоплюється російською культурою.