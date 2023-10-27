500 чехов эвакуируют с египетского курорта у границы Израиля, куда попал ударный дрон

Из египетского курортного города Таба эвакуируют около 500 чешских туристов после того, как в этом районе попал ударный дрон.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Об эвакуации чешских туристов сообщил представитель МИД Даниэл Драке и пресс-секретарь туристической фирмы Čedok, которая обслуживала их.

Египетский город Таба на берегу Красного моря расположен вплотную к границе Израиля. До самого южного израильского города Эйлат оттуда – около 10 км.

Как сообщает Reuters, в утренние часы пятницы от ударов с воздуха пострадали два египетских города на Красном море – Таба и Нувейба (последний – в 70 км от границы Израиля). Чиновники египетской армии сообщили, что "дрон неустановленного происхождения" врезался в здание рядом с больницей, ранения получили шесть человек. В Нувейбе ракета или дрон упали возле электростанции в пустыне.

После этого сообщили, что из Табы эвакуируют около 500 чешских туристов, которые находились там на отдыхе.

"Безопасность клиентов – это приоритет, поэтому мы решили досрочно завершать туры для тех, кто проживает в отелях вокруг Табы, и сегодня же отправить чартерные рейсы для возвращения всех 500 чешских туристов, которые есть в этом районе", – объявила пресс-секретарь туристической фирмы.

Из соображений безопасности рейсы будут выполнены не из Табы, а из более южного Шарм-Эль-Шейха.

По данным чешского МИД, граждан Чехии среди пострадавших нет. Никто из зарегистрированных в Египте граждан не обращался с просьбой помочь им покинуть страну. Представитель МИД добавил, что те, кто захотят вылететь, могут поинтересоваться наличием свободных мест на чартерах для чешских туристов из Табы.

В то же время МИД обновил советы для граждан в Египте, посоветовав не ехать в приближенные к Израилю и сектору Газа районы и вообще на север Синайского полуострова, проявлять дополнительную бдительность и следить за новостями.