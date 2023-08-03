Эстония "сверху" декоммунизирует несколько улиц в русскоязычной Нарве после бездействия мэрии

В Эстонии приняли решение на центральном уровне начать переименование пяти улиц в Нарве, наиболее русскоязычном городе страны – после того, как местные власти долгое время игнорировали требование о декоммунизации названий.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр регионального развития Мадис Каллас рассказал, что Нарва еще 29 марта получила сообщение о том, что названия нескольких городов не являются приемлемыми в современной Эстонии как наследие советских времен, и получила несколько месяцев на решение вопроса, однако горсовет Нарвы ничего не сделал за это время.

"Поскольку этот вопрос в сфере ответственности министра регионального развития, то сегодня или завтра будет обнародовано соответствующее распоряжение", – объявил Каллас.

Дополнительные расходы в связи с переименованием улиц, ориентировочно 8-9 тысяч евро, профинансируют из центрального бюджета.

В течение 15 дней заинтересованные стороны смогут высказывать свои предложения по новым названиям.

В январе Нарва самостоятельно переименовала улицы, названные в честь двух местных большевиков, но декоммунизация названий следующих семи улиц затормозила.

Напомним, в прошлом году по распоряжению правительства Эстонии в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, что вызвало недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Позже Нарва не захотела выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.

Подбробнее о особенностях естонской Нарвы смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды":

