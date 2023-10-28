В Финляндии укрепят забор на границе с Россией после критики

Забор, который установили в Финляндии на границе с Россией решили улучшить после шквала критики его прочности.

Об этом заявил руководитель проекта Исмо Курки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTV Uutiset.

Первые 3 км восточного пограничного заграждения между двумя странами представили 26 октября. Проект строительства остальных 200 км забора будет улучшен.

"В будущем сеть заграждений будет немного плотнее. Существует также много структурных деталей: как сеть будет прикреплена к столбам, какие столбы для камер будут использоваться и где будут размещены кабельные траншеи", – рассказал Курки.

Высота забора составила забор, на нем установили цилиндрический барьер с колючей проволокой. Столбы для камер установили примерно через каждые 50 м. Если кто-то попытается пересечь границу, сработает сигнализация.

Он уверяет, что забор является достаточно прочным и надежным.

Напомним, в Финляндии завершили строительство тестового участка забора на границе с Россией.

Всего на восточной границе страны построят еще 200 км заграждений, преимущественно в Юго-Восточной Финляндии.