Финляндия завершила строительство тестового участка забора на границе с РФ

В Финляндии завершился пилотный проект строительства забора на границе с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отметили в пограничной службе Финляндии, был введен в эксплуатацию тестовый участок забора протяженностью около трех километров в Пелтола в Иматри, Южной Карелии.

Yle

Участок возвели с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже строится в Салла в Лапландии.

Пограничная служба отмечает, что дорога вдоль ограждения, само ограждение и техническая система наблюдения являются самыми современными с точки зрения обеспечения безопасности границ.

Патрулирование в районе тестового участка ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет получить более полное представление о ситуации, добавили в ведомстве.

Напомним, в сентябре в финском городке Пелкола на границе с Россией ввели в эксплуатацию тестовую версию забора, который впоследствии планируют возвести на других участках границы.

Всего на восточной границе страны построят еще 200 км заграждений, преимущественно в юго-восточной Финляндии. Цель строительства – препятствовать бесконтрольному пересечению границы, а также регулировать движение.

Правительство страны ранее заявило, что потратит 139 млн евро на забор на границе с Россией.