Лукашенко позвал Орбана в Беларусь, в его пресс-службе обещают рассмотреть приглашение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить его страну с визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Лукашенко передал приглашение Орбану через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который недавно посещал Минск.

Белорусский диктатор утверждал, что готов "к диалогу с европейскими странами" и пригласил Орбана "для обсуждения серьезных вопросов".

Руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши сказал, что Орбан рассмотрит приглашение после возвращения с саммита ЕС в Брюсселе.

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, вызвав в ЕС ожидания, что Венгрия будет становиться все более изолированной в Евросоюзе.