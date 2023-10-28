В центре Лондона прошла многотысячная пропалестинская акция
Суббота, 28 октября 2023, 17:01
В центре британской столицы Лондона в субботу, 28 октября, тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Участники акции требовали от британского правительства к призывам прекратить огонь на фоне того, как Израиль активизировал свои воздушные и наземные атаки на сектор Газа.
Демонстрация была организована Кампанией солидарности с Палестиной.
Накануне акции лондонская полиция предупредила, что преступлениям на почве ненависти нет места, и заявила, что две тысячи полицейских будут дежурить по всему городу.
Были введены специальные меры, ограничивающие протесты вокруг посольства Израиля.
Ранее стало известно, что в Стамбуле должен состояться большой пропалестинский митинг, на котором выступит с речью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.