В центре Лондона прошла многотысячная пропалестинская акция

В центре британской столицы Лондона в субботу, 28 октября, тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Участники акции требовали от британского правительства к призывам прекратить огонь на фоне того, как Израиль активизировал свои воздушные и наземные атаки на сектор Газа.

Reuters

Reuters

Reuters

Демонстрация была организована Кампанией солидарности с Палестиной.

Накануне акции лондонская полиция предупредила, что преступлениям на почве ненависти нет места, и заявила, что две тысячи полицейских будут дежурить по всему городу.

Были введены специальные меры, ограничивающие протесты вокруг посольства Израиля.

Ранее стало известно, что в Стамбуле должен состояться большой пропалестинский митинг, на котором выступит с речью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.