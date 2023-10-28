Премьер Испании поддержал амнистию сепаратистов Каталонии

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что поддерживает предоставление амнистии участникам неудачной попытки Каталонии получить независимость в 2017 году.

Заявление Санчеса приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"В интересах Испании, в защиту сосуществования испанцев, я защищаю сегодня амнистию в Каталонии за события последнего десятилетия", – сказал Санчес во время заседания Федерального комитета Социалистической партии в Мадриде.

По его словам, "мы должны преодолеть все эпизоды, которые в прошлом разделяли нас", чтобы двигаться вперед.

Потенциальная амнистия каталонских сепаратистов вызвала возмущение в испанских политических кругах: преимущественно консервативные оппоненты провели крупные акции протеста и обвинили

Санчеса в том, что он поставил под угрозу верховенство права ради собственной политической выгоды.

Напомним, 24 октября Социалистическая рабочая партия Испании, которую возглавляет Санчес, и крайне левый блок Sumar подписали коалиционное соглашение, которое насчитывает 230 пунктов и касается преимущественно социальных и финансовых вопросов – например налогообложения банков и крупных энергетических компаний, увеличение государственного жилищного фонда и продление оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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