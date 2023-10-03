Лидер социалистов Испании получил мандат на формирование правительства

Председатель Социалистической рабочей партии Испании и нынешний глава правительства Педро Санчес во вторник получил мандат от короля Фелипе VI на формирование кабинета министров после неудачных попыток правой Народной партии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

О решении испанского короля журналистам сообщила пресс-секретарь Конгресса депутатов Испании (нижней палаты парламента) Франсина Арменгол, а также сам Санчес.

"Завтра (в среду. – Ред.) мы собираемся начать диалог с различными парламентскими группами", – объявил лидер социалистов на пресс-конференции, добавив, что настало время для политической "щедрости".

Санчес не уточнил, что имеет в виду, но накануне СМИ сообщили, что его партия согласилась поддержать амнистию сотни сепаратистов Каталонии, чтобы убедить партии региона поддержать ее правительство.

Речь идет об осужденных за инициирование отделения Каталонии от Испании на фоне референдума 2017 года, который центральная власть не признала законным.

Как сообщают источники СМИ, обе стороны уверены в достижении соглашения, хотя относительно точного количества людей, которых могут помиловать, также ведутся торги, и это предполагает непопулярные шаги от обеих сторон.

Напомним, на досрочных выборах в июле этого года победу одержала правая Народная партия во главе с Альбертом Нуньесом Фейхоо, которому король Испании и поручил сначала сформировать правительство.

Но в прошлую среду Фейхоо провалил первую попытку возглавить правительство Испании, а в пятницу ему не удалось сформировать правительство и со второй попытки.

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