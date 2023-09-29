Испанские консерваторы не смогли сформировать правительство

Лидер консервативной оппозиции Испании Альберто Нуньес Фейхоо в пятницу второй раз за три дня не смог заручиться поддержкой парламента своей кандидатуры на должность премьер-министра после победы его партии на общенациональных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Во время голосования в нижней палате испанского парламента Фейхоо собрал 173 голоса законодателей в свою пользу и 177 против – примерно столько же, сколько он получил двумя днями ранее.

Его поражение открыло дверь для сохранения власти лидеру социалистов Педро Санчесу, чья партия заняла второе место на выборах. Для этого Санчесу нужно будет заручиться поддержкой нескольких каталонских и баскских партий, некоторые из которых выступают за независимость своих регионов от Мадрида.

Санчес был премьер-министром Испании в течение последних пяти лет и является исполняющим обязанности главы правительства, пока не будет сформирован новый Кабинет министров.

Ранее Санчес заявил, что начнет свою собственную процедуру, чтобы сформировать новое прогрессивное правительство.

В среду Фейхоо провалил первую попытку возглавить правительство Испании.

Ранее Фейхоо заявлял, что он близок к тому, чтобы стать премьер-министром, но не желает платить политическую цену за амнистию, которой требуют каталонские сепаратисты в обмен на свою поддержку.

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