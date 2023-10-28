Боррель призвал к паузе в боевых действиях в Газе

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению боевых действий в Газе, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Боррель отметил, что Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщает, что жители Газы остаются без света, воды и пищи.

"Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", – подчеркнул он.

Евросоюз осуждает все нападения на мирных жителей, включая продолжающиеся неизбирательные ракетные обстрелы Израиля, и требует немедленно и без условий освободить всех заложников, добавил Боррель.

Ночью СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.

В то же время в США заявили, что не пытаются диктовать свои ограничения Израилю по поводу операции в Газе.