Макрон: Масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Израиль согласится на масштабную наземную операцию в Газе, это будет "ошибкой".

Заявление французского президента приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Если это массированное вторжение, которое ставит под угрозу жизни гражданских, то я думаю, что это ошибка ... и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению, международного гуманитарного права и даже правил ведения войны", – сказал Макрон перед вылетом из Каира.

Он добавил, что пока нет никаких планов по отправке французских солдат в Израиль.

По данным СМИ, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты собственных войск.

Как известно, Пентагон пытается развернуть около десятка систем противовоздушной обороны для прикрытия американских военных баз в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Израиль готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.