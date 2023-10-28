Белый дом об операции в Газе: США не проводят "красных линий" для Израиля

В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Голос Америки, сообщает "Европейская правда".

"Мы не проводим красных линий для Израиля", – подчеркнул Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Израилем цель операции, необходимость защиты гражданского палестинского населения в Газе, усилия по обеспечению безопасного возвращения израильских заложников и необходимость рассмотрения вопроса о том, что будет после проведения наземных операций в Газе.

Представитель Белого дома также рассказал, что США проводят "активные переговоры" с Израилем относительно гуманитарной паузы, которая нужна для освобождения заложников в секторе Газа.

Ночью СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.

А немецкий канцлер Олаф Шольц убежден, что Израиль будет придерживаться норм международного гуманитарного права во время операций в Газе.