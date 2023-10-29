В Лондоне после пропалестинского марша за разжигание ненависти задержали двух женщин

В Лондоне после пропалестинского марша двух женщин арестовали "по подозрению в разжигании расовой ненависти на Трафальгарской площади".

Как передает "Европейская правда", информацию об этом обнародовала полиция британской столицы.

"После нашего обращения вчера вечером две женщины были арестованы по подозрению в разжигании расовой ненависти на Трафальгарской площади.

Мы хотели бы поблагодарить общественность за помощь в распространении нашего призыва и за то, что вовремя сообщили об инциденте", – говорится в сообщении полиции в Twitter (X).

"Подозреваемые остаются под стражей", – добавили в полиции.

Комиссар полиции Лондона Марк Роули заявил сегодня, что около 100 человек были арестованы на демонстрациях, состоявшихся после нападения ХАМАС на Израиль три недели назад.

Он сообщил Sky News, что в ближайшее время ожидается еще больше арестов.

Как сообщалось, в центре британской столицы Лондона в субботу, 28 октября, тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию.

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