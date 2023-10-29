У Лондоні після пропалестинського маршу за розпалювання ненависті затримали двох жінок

У Лондоні після пропалестинського маршу двох жінок заарештували "за підозрою в розпалюванні расової ненависті на Трафальгарській площі".

Як передає "Європейська правда", інформацію про це оприлюднила поліція британської столиці.

"Після нашого звернення вчора ввечері дві жінки були заарештовані за підозрою в розпалюванні расової ненависті на Трафальгарській площі.

Ми хотіли б подякувати громадськості за допомогу в поширенні нашого заклику і за те, що вчасно повідомили про інцидент" – йдеться у повідомленні поліції в Twitter (X).

"Підозрювані залишаються під вартою", – додали в поліції.

Комісар поліції Лондона Марк Роулі заявив сьогодні, що близько 100 осіб було заарештовано на демонстраціях, що відбулися після нападу ХАМАС на Ізраїль три тижні тому.

Він повідомив Sky News, що найближчим часом очікується ще більше арештів.

Як повідомлялося, у центрі британської столиці Лондона у суботу, 28 жовтня, тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію.

Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.