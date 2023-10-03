В Англии молния вызвала зрелищный взрыв на заводе по производству биогаза

Возле английского города Оксфорд в результате попадания молнии произошел большой взрыв газа на заводе переработки отходов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Около половины восьмого вечера понедельника местные жители увидели огромную оранжевую вспышку, осветившую все небо.

Кадр из видео, ВВС

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел на заводе, перерабатывающем органические отходы в биогаз.

В руководстве объяснили, что во время грозы в резервуар с газом попала молния, что и вызвало детонацию.

Непосредственно возле места взрыва в то время никого не было, поэтому пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место отправились шесть пожарных машин и несколько десятков пожарных.

Напомним, в начале прошлой недели большой взрыв на бензохранилище в Нагорном Карабахе вызвал гибель более сотни человек, пострадали почти 300. Инцидент произошел в период массового выезда населения из региона из-за его перехода под контроль Азербайджана, поэтому у бензохранилища стояла огромная очередь за горючим.