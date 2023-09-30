На месте взрыва бензохранилища в Карабахе нашли 170 человеческих останков

После обследования места мощного взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе там обнаружили 170 останков.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", такие цифры назвали в "министерстве внутренних дел" непризнанной армянской республики.

29 сентября так называемое МВД объявило, что специалисты обнаружили на месте трагедии всего 170 останков погибших. Их повезут в Армению для идентификации с помощью ДНК.

Ранее сообщалось о 68 подтвержденных погибших и 105 пропавших без вести. Установлены личности только 21 погибшего. От специалистов звучали предположения, что после пожара такой силы некоторых погибших могут даже не найти.

Напомним, взрыв на бензохранилище произошел вечером 25 сентября. В то время там стояла огромная очередь из людей, которые ждали возможности заправить авто для выезда из Карабаха в Армению.

Азербайджан согласился открыть воздушный коридор для того, чтобы армянский вертолет забрал в больницы в Ереване пострадавших с тяжелыми ожогами. Постепенно в Армению воздушным и наземным путем вывезли всех пострадавших.

По последним данным, из Карабаха в Армению выехали уже более 100 тысяч человек, это большая часть населения региона.