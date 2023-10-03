В Англії блискавка спричинила видовищний вибух на заводі з виробництва біогазу  

Біля англійського міста Оксфорд внаслідок влучання блискавки стався великий вибух газу на заводі переробки відходів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Близько пів на восьму вечора місцеві мешканці побачили велетенський жовтогарячий спалах, що освітив усе небо.

Кадр з відео, ВВС

Згодом стало відомо, що вибух стався на заводі, що переробляє органічні відходи на біогаз.

У керівництві пояснили, що під час грози у резервуар з газом влучила блискавка, що й спричинило детонацію.

Безпосередньо біля місця вибуху на той час нікого не було, тому постраждалих немає. Для ліквідації наслідків на місце рушили шість пожежних машин та кілька десятків пожежників.

Нагадаємо, на початку минулого тижня великий вибух на бензосховищі у Нагірному Карабаху спричинив загибель понад сотні людей, постраждали майже 300. Інцидент стався у період масового виїзду населення з регіону через його перехід під контроль Азербайджану, тож біля бензосховища стояла велетенська черга за пальним.