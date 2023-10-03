В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Об этом сказал министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи в выступлении на Варшавском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды" с места события.

Хиппи во время выступления призвал высоко оценивать военные достижения Украины.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", – отметил он.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, Хиппи указал на то, что "каждый дюйм важен".

Ранее британская разведка констатировала, что после серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот, очевидно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а его суда будут менее безопасно чувствовать себя в портах.

Лондон также отметил рост роли авиации Черноморского флота России для контроля и операций в акватории Черного моря.